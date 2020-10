Sanità, Zoffili: "Dai grillini polemica stucchevole, farebbero meglio a tacere"

Il coordinatore regionale della Lega ha ribattuto agli attacchi degli esponenti pentastellati: "Nessun rispetto neanche per chi come il presidente Solinas sta affrontando in prima linea questa difficile battaglia"

Di: Giammaria Lavena

In questi giorni si è scatenato il dibattito in merito alla gestione del sistema sanitario nell'Isola. Nelle scorse ore abbiamo riportato la denuncia della consigliera regionale Desirè Manca, capogruppo M5s, che evidenziava i problemi legati alla gestione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Il deputato e coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili, ha prontamente ribattuto alle accuse degli esponenti pentastellati nei confronti della giunta, prendendo le difese di quest'ultima e invitando l'opposizione a "tacere".

"Dal Movimento Cinque Stelle in questi giorni sono tornate a farsi sentire le stucchevoli note della polemica fine a sé stessa - ha affermato l'esponente del Carroccio -. Dispiace che nemmeno in piena emergenza ci sia un po' di rispetto per chi come il presidente Solinas con l'assessore alla sanità Nieddu sta affrontando in prima linea questa difficile battaglia per i cittadini sardi. Certi esponenti grillini, se proprio non hanno idee costruttive - ha concluso -, se non sanno come tutelare la sicurezza, il lavoro e la salute di ogni cittadino, farebbero meglio a tacere".