"America, ti ho dato il meglio di me stesso". Biden si commuove a Chicago

Il presidente americano uscente passa il testimone a Kamala Harris fra gli applausi

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Biden

"America, ti ho dato il meglio di me stesso". Così il presidente americano uscente Joe Biden dal palco di Chicago, dopo una standing ovation che accoglie il suo passaggio di testimone con la nuova candidata dei democratici per le presidenziali di novembre, Kamala Harris.

"Quando avevo 30 anni - ha detto Biden alla convention dei democratici - mi dicevano che ero troppo giovane per fare il senatore, adesso che sono troppo vecchio per fare il presidente. Ma ho più ottimismo oggi nel mio cuore per il futuro di quanto ne avevo a 29 anni".

Biden ha definito la decisione di scegliere Harris come vice la "cosa migliore che ho fatto nella mia carriera". Poi ha parlato della sua storia: "In nessun'altra nazione del mondo un ragazzino balbuziente di Scranton avrebbe potuto sedersi dietro al Resolute Desk nella Casa Bianca". "Ho fatto molti errori nella mia carriera, ma America per 50 anni ti ho dato il meglio di me".



"Trump si inchina a Putin - è un altro passaggio del discorso del presidente statunitense -. Io non l’ho mai fatto e vi prometto che non lo farà neanche Kamala Harris".