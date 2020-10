Amministrative Sardegna, Zoffili: "PD e grillini sconfitti, Lega novità nei comuni"

Il numero uno della Lega nell'Isola esulta dopo i risultati delle elezioni

Di: Redazione Sardegna Live

Vittoria a Sestu con Paola Secci e un posto prenotato per i ballottaggi a Nuoro con Pietro Sanna, Porto Torres con Alessandro Pantaleo e Quartu con Christian Stevelli. Il centrodestra si può dire soddisfatto della due giorni elettorale del 25 e 26 ottobre in attesa del secondo turno decisivo nei tre principali centri al voto in Sardegna.

"Una sonora batosta anche in Sardegna per Pd e Cinque Stelle, colpevoli agli occhi degli elettori di aver abbandonato l'isola all'immigrazione clandestina e alla follia dei divieti dell'ultimo DPCM di Conte", è il commento di Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega in Sardegna e deputato del Carroccio.

"Vittoria del centrodestra a Sestu e in molti altri centri come per esempio Santa Teresa Gallura e in Ogliastra dove a prevalere sono state le forze civiche supportate dalla Lega di Matteo Salvini che costituisce la vera novità delle amministrative, alle quali si presentava per la prima volta. Giorni di entusiasmo e soddisfazione per i molti consiglieri comunali eletti, mentre siamo già tornati al lavoro per la sfida dei ballottaggi, nei quali sono certo che a partire da Nuoro con il nostro Pietro Sanna, così come a Porto Torres e a Quartu Sant'Elena, sapremo raccogliere la sfida di portare il buonsenso al governo della città".

"Sempre fedeli alle nostre idee - prosegue Zoffili -, ringrazio gli elettori, i coordinatori territoriali, gli attivisti e soprattutto la squadra di candidati della Lega che sbarca con nuovi eletti in numerosi comuni della Sardegna che vanno ad aggiungersi a validissimi amministratori come il nostro Tittino Cau di Illorai, primo sindaco della Lega sull'Isola. Al lavoro".