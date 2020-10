Quartu: fra quindici giorni faccia a faccia Stevelli-Milia

Il candidato del centrodestra chiude il primo turno in testa, segue la lista civica dell'ex sindaco

Di: Giammaria Lavena

A Quartu si deciderà tutto al ballottaggio, fra 15 giorni. Christian Stevelli, candidato centrodestra, ha chiuso il primo turno avanti, non riuscendo però a superare la soglia necessaria del 50%, e fermandosi al 44,20%, con 13.071 consensi. "Ripartiamo da +1 per noi - dice -. Nelle prossime due settimane continueremo a raccontare la nostra idea di città".

Subito dietro l'ex sindaco Graziano Milia, che insegue al 36,35% (10.751 voti) e sfiderà Stevelli fra 15 giorni. "Il ballottaggio, come l’esperienza insegna, è un’altra partita, che inizia sullo 0-0. Al fischio di inizio noi ci presentiamo con un risultato importante", ha dichiarato Milia.

Nettamente staccato Piludu (centrosinistra), che si ferma appena sotto il 15%, complici le divisioni interne del Pd. "Sapere che tanta gente ha compreso il nostro progetto è per me un successo", ha commentato Pilidu. Male invece Guido Sbandi (M5s) che chiude poco sopra il 3%. In coda Francesco Pandolfi (1,01%) e Alberto Grimaldi (0,57%).