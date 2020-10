Ittiri rinnova la fiducia ad Antonio Sau

La sua "Uniti Per Fare" ha raccolto oltre il 60% delle preferenze

Di: Giammaria Lavena

Antonio Sau è stato riconfermato sindaco di Ittiri. Quarant’anni, sposato e papà di due bimbi, Sau è nuovamente sindaco del centro più grande del Coros. Dei 7661 aventi diritto sono 5186 i votanti che si sono recati alle urne per rinnovare il consiglio comunale.

Antonio Sau, candidato per la lista civica "Uniti per Fare", sedici candidati, otto donne e otto uomini, ha totalizzato 3213 voti validi, per il 60,54 %, contro il 39,46% della candidata Manuela Soro.

"E' stata una bella festa della democrazia – ha commentato il sindaco Antonio Sau -, perché nonostante l'emergenza sanitaria le persone hanno scelto di partecipare e vi-vere appieno il proprio diritto di voto per dare continuità ad un progetto solido".

"Faccio i miei migliori auguri anche a Manuela Soro e la sua lista perché so che daranno un contributo fattivo al benessere della comunità", ha concluso Sau.