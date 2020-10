A Villanova Tulo vince l'astensionismo: commissario in arrivo

Il 31enne Valentino Argiolas non ha raggiunto il quorum

Di: Redazione Sardegna Live

Il comune di Villanova Tulo sarà commissariato. La lista civica “Villanova Tulo con i giovani, insieme per cambiare”, unica in corsa, non ha convinto gli elettori.

Il candidato sindaco Valentino Argiolas, 31 anni, imprenditore agricolo, consigliere comunale uscente di minoranza, non è riuscito a raggiungere il quorum di 448, il 50% più uno degli elettori aventi diritto.

L'affluenza in paese si è fermata al 28,75% (257 elettori, due dei quali residenti all’estero).