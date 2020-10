Conte firma il nuovo Dpcm: entrerà in vigore da domani

Stop a bar e ristoranti alle 18

Di: Redazione Sardegna Live

Conte ha firmato, come di consueto nella notte. Il nuovo Dpcm contenente ulteriori misure restrittive sarà in vigore da domani e fino al 24 novembre.

In attesa di leggere il testo definitivo, tra le disposizioni, decise per cercare di contenere la nuova ondata di contagi in Italia, c’è la chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie, che potranno restare aperti anche la domenica.

Si attende dunque oggi la conferenza del premier Giuseppe Conte che dovrebbe anche parlare delle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dai provvedimenti.