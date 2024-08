Caterina Murino incontra la presidente Todde: “Lei come Eleonora d’Arborea”

“Io credo in lei perché sono convinta che risolverà anche i problemi della nostra Isola”, ha scritto l’attrice in una lettera aperta alla governatrice

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Caterina Murino

Caterina Murino ha incontrato la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

L'attrice, che si è sempre dichiarata profondamente innamorata della sua terra, in un post pubblicato sui social, scrive una lettera aperta alla governatrice, affrontando i temi attualmente più importanti per la Sardegna.

“Cara presidente Todde, innanzitutto la ringrazio per avermi dato la possibilità d'incontrarla in un momento così complicato e delicato. Credo che la mia schiettezza nel chiederle le cose ha trovato altrettanta schiettezza nelle sue risposte", scrive Murino.

lo, come tanti altri sardi, abbiamo visto in lei la nuova Eleonora d'Arborea. Non è stata d'accordo quando le ho nominato la nostra grande regina, ma per me lo è e voglio continuare a crederlo. Perché io ora credo in lei e sono convinta che concretizzerà ciò che mi ha promesso: a settembre presenterà la mappa con le aree idonee, - prosegue l'attrice sarda - parliamo di precise aeree che non deturperanno né i nostri paesaggi, né il nostro mare, né i nostri siti archeologici".

"La Sardegna ora più che mai ha bisogno di una risposta e una posizione precisa, senza più perdite di tempo. Come Eleonora fece ai suoi tempi, sono convinta che la Sardegna tornerà grande sotto la sua presidenza, perché la Sardegna di oggi ha bisogno che chi la governa la ami profondamente".

E affrontando il caldo tema sull'energia, afferma: "Dobbiamo creare un'energia Green non solamente perché ce la impongono dall'Europa, ma perché dobbiamo eliminare l'energia tossica che produciamo e che uccide la salute del nostro popolo, ma ovviamente proteggendo le bellezze che Madre Natura ci ha regalato. lo sono convinta che risolverà anche i problemi della sanità e dei trasporti nella nostra Isola".

Poi passa all'argomento animali, che l'attrice ha sempre dichiarato di amare moltissimo: "Sogno una Sardegna che non abbia più l'immagine di una terra troglodita in cui gli animali vengono maltrattati - spiega Caterina Murino -. Aspetto con ansia la seconda promessa che mi ha fatto: creare una legge che lotti contro il randagismo e le chiedo di imporre dall'alto a tutti i comuni e ai sindaci di creare dei rifugi per cani e gatti a norma e nel rispetto di queste anime e di chiudere immediatamente tutti i canili lager presenti sull'Isola ancora oggi", conclude l'attrice nella sua lettera ad Alessandra Todde.