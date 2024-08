Allarme sicurezza ad Alghero, Pais: “Taser alla Polizia locale”

Furti in alcune abitazioni, il consigliere comunale della Lega: “L’Amministrazione comunale riponga la massima attenzione”

Di: Redazione Sardegna Live

"Il Comitato Zonale della Nurra ha diffuso un allarme per informare la comunità riguardo a una situazione di grave preoccupazione: nelle ultime settimane, si sono verificati furti all'interno delle abitazioni zona". Sono le parole di Michele Pais, consigliere comunale della Lega.

"Quanto sta succedendo nelle nostre borgate, mai interessate da simili fenomeni, così come il crescente numero di furti in città, risulta essere preoccupante e richiede massima attenzione, non solo dalle forze dell’ordine statali massimamente impegnate, ma anche da parte dell’Amministrazione comunale", prosegue Pais che tocca il tema sicurezza.

"La sicurezza è precondizione di qualsiasi attività, sia rivolta verso i cittadini sia per l'accoglienza turistica che fatti simili, se non stroncati sul nascere, potrebbero danneggiare. Mai passi il messaggio di un’Alghero città insicura", continua Pais.

"Dobbiamo valutare l'opportunità, certamente nei mesi estivi, non solo di potenziare la presenza in città di agenti della Polizia locale, ma anche di istituire nuove sedi di Polizia locale anche nelle borgate, Fertilia e Santa Maria La Palma, baricentriche per tutto l'agro della Nurra e delle località a forte presenza turistica - spiega il consigliere - così come utilizzare maggiormente e nel miglior modo possibile i Barracelli, così da contribuire, insieme a carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, a garantire ordine e sicurezza”.

“Nelle prossime ore presenterò una mozione in merito alla sicurezza, all'istituzione di postazioni fisse di Polizia locale nelle borgate, al massimo utilizzo dei Barracelli, potenziamento della videosorveglianza del territorio comunale ma anche di valutare di dotare la Polizia Locale del Taser, in sostituzione delle armi da fuoco in dotazione, come equipaggiamento di sicurezza degli agenti e dei cittadini”, conclude Michele Pais.