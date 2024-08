Autonomia, Todde: "Raggiunte le 500mila firme per il referendum"

La soddisfazione della governatrice: "Risultato raggiunto in soli 10 giorni. Impugneremo la legge Calderoli"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono state raggiunte le 500mila firme necessarie per indire il referendum contro l'autonomia differenziata. Un risultato a cui si è arrivati in soli 10 giorni dall'avvio della campagna, un successo straordinario che dimostra quanto questa legge spacchi in due l'Italia".

Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. "La Regione Sardegna impugnerà la legge Calderoli, che impatta sulla nostra specialità, e lo farà - ha aggiunto la governatrice - non solo grazie al sostegno dei cittadini, ma con il contributo di esperti che insieme alla nostra avvocatura lavoreranno sul ricorso alla Consulta".

"Lancio un appello ai cittadini, sardi compresi, che vivono nelle Regioni del nord: questa legge indebolisce il nostro Paese, tenta di silenziare le Regioni più povere, stravolge la coesione nazionale, vorrebbe metterci gli uni contro gli altri. Non lo dobbiamo permettere", conclude.