Nuovo Dpcm. Alle palestre una settimana di tempo per adeguare i protocolli

Lo ha detto ieri il Presidente Conte

Di: Redazione Sardegna Live

Il Presidente del Consiglio ha firmato ieri il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda le palestre, Giuseppe Conte ha spiegato che “c'è stato un intenso dialogo anche il Comitato Tecnico Scientifico. Abbiamo notizie varie e contrastanti: molto spesso i protocolli di sicurezza sono rispettati, garantite le massime misure, altre volte ci giungono notizie che non sono rispettati. Allora daremo una settimana per adeguare i protocolli e verificarne il rispetto. Se questo avverrà, non ci sarà ragione di chiudere le palestre. Altrimenti, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a sospendere le attività nelle palestre e nelle piscine".

“Siamo consapevoli – ha evidenziato Conte – che imporremo sacrifici economici agli imprenditori, agli operatori che subiranno effetti negativi di queste misure. C’è l’impegno del Governo a ristorarli. La strategia che stiamo perseguendo per contrastare questa nuova ondata di contagi non può essere la stessa attuata in primavera.

Nuovo Dpcm: ecco le nuove misure