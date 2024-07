Fedriga: “Diffidare da chi raccoglie le firme contro l'autonomia”

“Penso stia facendo disinformazione ai cittadini, soprattutto del Sud” dice il presidente del Friuli Venezia Giulia

Di: Redazione Sardegna Live

Chi raccoglie firme per il referendum contro l'autonomia differenziata "penso stia facendo disinformazione ai cittadini, soprattutto del Sud, dicendo che l'autonomia divide, cosa assolutamente falsa. Diffidate da chi sta raccogliendo le firme perché sono quelli che hanno introdotto l'autonomia differenziata in Costituzione. E ora raccolgono le firme, è alquanto particolare". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste.

"Voler strumentalizzare un nuovo assetto istituzionale per favorire una Pa o una risposta al cittadino più efficace, perché l'ha fatta la parte politica opposta, penso non sia un danno al centrodestra ma al Paese, in particolare al Sud, perché stanno continuando a raccontare che non è all'altezza dell'autonomia differenziata. È un'umiliazione al Mezzogiorno. Io non ci sto. E da presidente della Conferenza delle Regioni voglio dire che il Mezzogiorno ha una grande capacità di crescita".