Mandas. Emergenza siccità, l’appello del sindaco alla Regione

Umberto Oppus: “Grave situazione delle aziende agropastorali, chiediamo finanziamento straordinario e urgente”

Di: Redazione Sardegna Live

“Il perdurare della grave siccità sta creando non pochi problemi nell’approvvigionamento idrico verso le aziende zootecniche e quelle agricole”. Si tratta di un appello disperato, quello del sindaco di Mandas, Umberto Oppus, alla Regione Sardegna.

Il primo cittadino ha descritto la drammatica situazione causata dalla siccità che incombe, con i pozzi comunali quasi all'asciutto, specificando che l’Amministrazione comunale ha quindi provveduto a mandare una lettera al presidente della Regione Alessandra Todde e a tutti gli Assessori per avere contributi per fare trivellazioni e sistemare nuovi vasconi nei pozzi in cui vi è acqua; è stato inoltre deliberato lo stato di siccità con relativa richiesta di calamità naturale e chiesto all'Arst di poter utilizzare i pozzi e cisterne ferroviari (di proprietà regionale).

“Considerato che a tutt’oggi si è proceduto nella sistemazione di vasconi e sistemazione fondi con fondi comunali, si chiede con ogni consentita urgenza un finanziamento straordinario e urgente di almeno 300 mila euro per la sistemazione e utilizzo dei pozzi e delle sorgenti, attraverso la predisposizione di vasconi di accumulo e relative pompe, di Bingias Ermas, Funtana Ussana, Funtana Morus, Funtana su Mercu, Zeppuis e Genadis”.

“Con ulteriori 500 mila euro – prosegue il primo cittadino attraverso una nota - si potrebbero attivare delle trivellazioni e relativi vasconi nelle località di Mitza de Foddi, Mont’e Ua, Mitza de Urdagus, Acu’ona, Arriu de Craxiu e Mitza de mattia".

"Si chiede, inoltre, un incontro congiunto con l’Assessore Regionale degli Enti Locali e la dirigenza Arst per l’utilizzo dei pozzi e cisterne di proprietà regionale, ex ferroviari”, conclude Umberto Oppus.