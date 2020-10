Covid. Coprifuoco alle dieci della sera e didattica a distanza nelle scuole superiori

Franceschini chiede a Conte una riunione per decidere nuove misure nazionali

Di: Redazione Sardegna Live

"Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi". È quanto chiedono ambienti del Comitato Tecnico Scientifico al Governo con l’obiettivo di attuare una nuova stretta.

Tra i provvedimenti si penserebbe a un 'coprifuoco' alle dieci della sera e la didattica a distanza almeno per le scuole superiori.

Intanto, Dario Franceschini chiede al Governo una riunione appena sarà rientrato da Bruxelles “per decidere senza indugio – come detto all’Ansa - nuove misure nazionali per contenere il contagio, ovviamente d'intesa con le Regioni".

Curva dei contagi di Covid preoccupante. 8.800 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 162.932 tamponi (da record). Aumentano anche i ricoveri: 47 in più in 24 ore.