Sanità, i sindacati chiedono i nuovi ospedali a Sassari e Alghero

Vertice oggi a Cagliari con gli assessori Desirè Manca e Armando Bartolazzi

Di: Redazione Sardegna Live

La costruzione dei nuovi ospedali di Sassari e Alghero: a richiederla alla Giunta regionale i sindacati del nord ovest Sardegna.

Portavoce di questa richiesta gli assessori della Sanità, Armando Bartolazzi, e del Lavoro, Desirè Manca, durante un vertice che si è svolto a Cagliari per affrontare i vari problemi del sistema sanitario nel nord dell'isola, dal personale, ai posti letto, alle strutture.

La Giunta regionale nei mesi scorsi ha sospeso le pratiche per la realizzazione di 4 nuovi ospedali in Sardegna, fra cui quelli di Sassari e Alghero, sostenendo che sia più urgente far funzionare al meglio quelli esistenti per dare risposte più veloci ed evitare sprechi di denaro.

"Gli assessori hanno precisato che la realizzazione degli ospedali di Sassari e Alghero è da considerarsi sospesa. Le finanze dichiarate disponibili dalla precedente giunta, sono infatti insufficienti a realizzare le opere", spiegano i segretari confederali e territoriali di Cgil, Fp Cgil, Cisl, Cisl Fp, Uil e Uil Fpl.

"Abbiamo evidenziato la nostra ferma contrarietà alla logica che pone la costruzione dei nuovi ospedali subordinata e successiva alla risoluzione dei problemi della sanità sarda, o peggio, non più necessari al sistema. Avviare i percorsi che reperiscano le risorse necessaria alla progettazione e costruzione degli ospedali, attivare il confronto con le comunità per individuare il luogo dove realizzarli, è indispensabile per il territorio e non confligge in nessun modo con le azioni, urgenti e indispensabili che si devono realizzare per rimettere ordine e rendere efficiente il servizio sanitario sardo".