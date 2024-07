Fusione aeroporti sardi, domani seduta straordinaria della commissione bilancio

Fausto Piga (Fdi): “Vogliamo vederci chiaro su questi 30 milioni di cui non si sa nulla”

Di: Redazione Sardegna Live

Prevista domani, giovedì 25 luglio, alle ore 11:00, una seduta straordinaria della commissione bilancio del Consiglio regionale per discutere sulla situazione degli aeroporti sardi e sui 30 milioni di euro inseriti nella manovra di assestamento di bilancio della Regione per per la riorganizzazione delle partecipazioni strategiche nel settore dei trasporti e per la realizzazione dei necessari investimenti.

La annuncia dalla minoranza Fausto Piga, vice capogruppo di Fdi: "Abbiamo preteso l'audizione dell'assessora dei Trasporti perché la commissione ha il dovere di vederci chiaro su questi 30 milioni di cui non si sa nulla - sottolinea - le dichiarazioni a mezzo stampa della presidente Todde sul paventato progetto di fusione dei tre aeroporti sardi di Olbia, Alghero e Cagliari sono all'ordine del giorno, eppure sulle reali intenzioni di questa maggioranza nulla emerge in documenti ufficiali, un atteggiamento poco rispettoso delle istituzioni".

La Regione con i 30 milioni a disposizione punta, da quanto si è appreso ieri dopo il vertice di maggioranza in Consiglio regionale, ad acquisire tra il 10 e il 12% delle quote della futura holding che gestirà i tre scali sardi. Quote che acquisirà direttamente dal fondo F21, già proprietario degli scali di Alghero e Olbia e in attesa della definizione del processo di cessione delle quote della Camera di Commercio di Cagliari per l'aeroporto di Elmas, e che serviranno, nelle intenzioni della governatrice, alla Regione per esercitare le proprie prerogative all'interno della compagine societaria.

"La Todde ha in mente di rivedere il ruolo dello Regione nelle partecipazioni aeroportuali? Ne ha legittima facoltà e non sussistono pregiudizi di nessun tipo, ma sia rispettato il ruolo delle istituzioni - conclude Piga - si presenti in aula con una legge di riforma puntuale e dettagliata, non certo con un banale e occulto comma di due righe in cui si stanziano 30 milioni di euro senza spiegare come e per cosa saranno impiegati".