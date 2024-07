Cagliari, Massimo Zedda: “Fine lavori in via Roma nel 2025 e niente bosco verticale”

Il sindaco del capoluogo sardo questa mattina a una conferenza stampa nella sala Retablo del Comune

Di: Redazione Sardegna Live

Una nuova ordinanza che limita gli orari di lavoro in caso di temperature troppo elevate, niente "bosco verticale" e ancora attesa per la fine dei lavori in via Roma per cui si prevede la conclusione del primo lotto prevista ad agosto, mentre la seconda parte terminerà nella primavera del 2025.

Lo ha anticipato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, questa mattina in una conferenza stampa nella sala Retablo del Comune. Il primo cittadino ha spiegato anche per l'ultima fase degli interventi in via Roma ci sono due incognite: dagli scavi dovrebbero riaffiorare le vecchie mura della città.

Ma c'è dell'altro: ci saranno anche i lavori per la metropolitana. E si stanno già studiando anche con l'Autorità di sistema del porto e la facoltà di Ingegneria le possibili varianti al traffico pensando a quando i treni entreranno in funzione: ipotizzata una serie di rotatorie per smistare le auto che attraverseranno via Roma.

"Il vero nodo - ha spiegato il sindaco - sarà la parte di viale La Playa". Punto interrogativo sulla nuova metro, finora ferma all'altezza dei campi sportivi dell'Ossigeno. "Ma questo non dipende da noi - ha detto Zedda - noi abbiamo già il piano pronto perché siano effettuati i lavori per il percorso della metro senza interferenze con il traffico automobilistico".

Tramontate le ipotesi non solo del bosco verticale, della trincea e del tunnel di via Roma. "Non credo che la città possa sopportare un cantiere di vent'anni". L'idea è quella di portare a termine tutto quello che è stato già progettato e finanziato. Per gli ulteriori sviluppi del progetto sul lato mare tante ipotesi, ma se ne riparlerà più avanti.