Scuole chiuse in Campania? Azzolina: "Gravissimo, sbagliato, inopportuno"

Il ministro dell'Istruzione boccia il governatore campano

Di: Redazione Sardegna Live

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta a Zapping su Radio 1, commentando la decisione del governatore campano De Luca di chiudere le scuole primarie e secondarie riavviando le lezioni a distanza.

"Non ho né il potere di aprire le scuole né il potere di chiudere le scuole - ha commentato l'esponente dell'Esecutivo -. I presidenti di Regione e le province hanno il potere di chiuderle. Quella di De Luca è una decisione gravissima, profondamente sbagliata e inopportuna".

Secondo la ministra "se non vogliamo sacrificare la scuola si può lavorare per lo smart working ancora di più. La mattina non sono solo gli studenti a salire sui mezzi. Lasciare gli studenti a casa è inaccettabile se vogliamo considerare i numeri dei contagi nelle scuole. Si devono spalmare su tutti gli altri settori le necessità sul prendere o non prendere i trasporti".