Il cordoglio di Pais e Solinas: "Jole Santelli, la politica perde una donna di grande valore”

“A nome anche del popolo sardo, ci uniamo al cordoglio dei suoi familiari e di tutti i calabresi”

Di: Redazione Sardegna Live

Il Consiglio regionale della Sardegna esprime cordoglio per la scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Per il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais è la testimonianza di abnegazione e di forza: “La Presidente Santelli - scrive Pais - ha cercato sempre di superare le difficoltà con grande determinazione avendo sempre come priorità il suo popolo. La ricorderemo non solo come politico ma anche per le sue grandi qualità umane e professionali. La Sardegna intera si stringe al popolo calabrese e ai familiari della Presidente per questa dolorosa perdita”

Profonda commozione e cordoglio vengono espressi dal Presidente della Regione Christian Solinas per la morte della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. “La politica italiana - dice Solinas - perde un luminoso esempio di saggia amministratrice, una donna unanimemente apprezzata per le sue grandi qualità umane e politiche, dimostrate anche nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso, oltre che nella sua luminosa carriera professionale. Ho avuto l’onore di condividere con lei un proficuo lavoro in seno alla Commissione Antimafia, potendo apprezzare la sua sensibilità e la sua elevata preparazione giuridica. Mi unisco, anche a nome della Giunta Regionale e del popolo sardo, al cordoglio dei suoi familiari e di tutti i calabresi”.