Biden: "Ritiro la mia candidatura nell'interesse del Paese"

Il presidente degli Usa annuncia la sua decisione con una lettera alla nazione: "Era mia intenzione cercare di essere rieletto, ma creso sia la scelta migliore da fare"

Di: Redazione Sardegna Live

Joe Biden ha annunciato che non correrà nuovamente per la Casa Bianca. L'annuncio del suo clamoroso ritiro è stato dato su X.

"Nel corso degli ultimi tre anni e mezzo - ha scritto il presidente in carica -, abbiamo fatto grandi progressi come Nazione. Poter svolgere il ruolo di presidente è stato il più grande onore della mia vita. E benché fosse la mia intenzione quella di cercare la rielezione, credo che sia nell'interesse del mio partito e del mio Paese di rinunciare a questa corsa, e di concentrarmi per il resto del mio mandato a svolgere i miei doveri di presidente".

"Parlerò alla Nazione più tardi nel corso della settimana - continua Biden nella sua lettera -. Permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così tanto per farmi rieleggere. Voglio ringraziare la vice presidente Kamala Harris per essere stata una partner così straordinaria. E permettetemi di esprimere anche tutto il mio apprezzamento, profondo, per il popolo americano, per la fede e la fiducia che hanno posto in me".

"Credo, oggi come sempre, che non ci sia nulla che l'America non possa fare, se lo facciamo tutti insieme. Dobbiamo solo ricordarci che noi siamo gli Stati Uniti d'America".