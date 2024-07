Psd’Az: insediato il Consiglio Nazionale e la nuova segreteria del partito

"Rivendichiamo la nostra diversità dalle altre forze politiche", commenta Solinas

Di: Pietro Lavena

Si è ufficialmente insediato, con una presenza degli aventi diritto superiore al 90%, il nuovo Consiglio nazionale del Partito Sardo d’Azione che ha completato l’ufficio di presidenza, del quale fanno parte, oltre al presidente e vice presidente eletti dal 35° Congresso (Antonio Moro e Salvatore Giaccu) i neo eletti del consiglio: Claudia Camarda, Mauro Giorico e Enrico Pes.

A conclusione del di battito, che è seguito alle relazioni del presidente Antonio Moro e del segretario Christian Solinas, è stata insediata la nuova segreteria nazionale che, guidata da Solinas (eletto all’unanimità dal 35° congresso nazionale) è così composta: Lorenzo Palermo (responsabile esteri); Christian Stevelli (responsabile organizzativo); Giorgio Cherchi (responsabile amministrativo); Giancarlo Acciaro (vice segretario); Veronica Vacca (vice segretaria) e Giovanni Mascia (vice segretario).

"Proseguiamo nel percorso di rigenerazione tracciato dal Congresso – ha dichiarato il segretario Christian Solinas – e la grande partecipazione di ieri ha dimostrato che il PsdAz è più vivo che mai e, libero dal peso del potere, vuole riprendere la sua vocazione azionista sui territori e tra la gente a partire dai grandi temi che segnano le emergenze più attuali: dall'energia, sulla quale i sardisti sposano e sostengono la grande mobilitazione dei movimenti popolari contro le speculazioni delle rinnovabili e l'aggressione al paesaggio sardo, fino ai trasporti ed al dibattito sull'autonomia".

"Rivendichiamo con forza la nostra diversità dalle altre forze politiche e specialmente da chi oggi cerca di mistificare la realtà – ha concluso Solinas - l'unica giunta che ha resistito con atti formali ricorrendo in tutte le sedi contro i decreti del Governo Draghi sulle fonti rinnovabili è stata la mia e posso dire di aver salvato la possibilità di realizzare l'Einstein Telescope a Sos Enattos bloccando la delibera dell'ultimo Consiglio dei Ministri di Draghi che aveva approvato un enorme Parco Eolico nonostante i nostri pareri negativi. È bene ricordare che Vice Ministro in quel Governo, ad occuparsi di questi temi e quindi ad essere la controparte della nostra Regione, era proprio la Presidente Todde che oggi non può certo pensare di presentarsi ai Sardi salvifica ed immacolata nell'esercizio dello sport sociale delle sinistre e dei pentastellati: la mistificazione sistematica della verità con ribaltamento sistematico delle responsabilità sul prossimo".

"Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri nazionali e alla nuova segreteria del partito – ha dichiarato il presidente del Psd’Az, Antonio Moro – tutti impegnati, insieme a tutti i dirigenti e ai militati sardisti, a restituire forza, unità e azione al nostro glorioso Psd’Az".

"Seguiremo con impegno e determinazione – ha aggiunto Moro – la strada indicata dal Congresso, che mette al centro il partito, il suo rilancio, la sua riorganizzazione e i suoi valori e restituisce così un nuovo protagonismo ai sardisti che, sono certo, sapranno costruire una proposta politica e programmatica, incentrata sui bisogni dei sardi e sulle necessità della Sardegna, tale da rappresentare l’alternativa credibile e politicamente realizzabile al governo delle sinistre e dei cinque stelle che, dopo soli centro giorni alla guida della Regione, ha già mostrato tutti i suoi limiti e fatto riemergere gli antichi vizi delle poltrone, insieme all’accondiscendenza alle logiche di vecchi e nuovi potentati, nell’energia come nei trasporti".