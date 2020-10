Zoffili: "Gravi carenze nei servizi di telefonia mobile, presentata interrogazione"

Il coordinatore regionale della Lega denuncia la mancanza di copertura del segnale in varie parti dell'Isola. "Gravi disservizi relativi al funzionamento delle reti telefoniche, non è ammissibile nel 2020"

Di: Giammaria Lavena

Il deputato e coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili ha presentato una nuova interrogazione sul problema dei servizi di telefonia mobile nell'Isola. In varie zone della Sardegna il segnale è infatti pressoché assente.

"Non è più ammissibile che nel 2020 esistano ancora zone del nostro Paese nelle quali ai cittadini viene negato il diritto a poter comunicare attraverso il servizio di telefonia mobile - ha detto Zoffili -. In molte aree della Sardegna, soprattutto quelle interne, il segnale è presente, ma solo apparentemente, oppure è completamente assente, rendendo impossibile stabilire qualunque collegamento (voce o dati), compresi i servizi di emergenza. Ho già segnalato questo problema con tre interrogazioni, ma come ho potuto verificare personalmente non è cambiato nulla e i cittadini della Sardegna continuano a lamentare gravi disservizi relativi al funzionamento delle reti telefoniche con particolare riferimento alla copertura della telefonia mobile, con alcune aree del tutto prive di segnale".

"Per questo ho presentato come primo firmatario una nuova interrogazione al Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese - spiega l'esponente leghista -, sottoscritta anche dai colleghi della Lega Elena Maccanti, Giovanni Battista Tombolato, Antonietta Giacometti, Massimiliano Capitanio, Alessandro Morelli, Domenico Furgiuele, Adolfo Zordan e Giuseppe Cesare Donina, chiedendo ai Ministri interrogati se intendano fornire una risposta urgente rispetto a questo grave problema e quali iniziative il Governo intenda adottare, per garantire il corretto funzionamento del segnale telefonico (voce e dati) in tutto il territorio sardo, anche per consentire il pieno accesso dei cittadini sardi ai numeri telefonici di emergenza".