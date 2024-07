Usa: Tajani, 'ho visto Biden lucido alla Nato, ma è un affare degli States'

"Durante l'intervento al summit Nato Joe Biden era in forma e ha fatto un discorso lucido"

Di: Adnkronos

Washington, 11 lug. (Adnkronos) - "Durante l'intervento al summit Nato Joe Biden era in forma e ha fatto un discorso lucido, ma non sono un medico né spetta a me dire cosa deve fare Biden". Cosi' il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, Tajani, a margine del vertice Nato, risponde alle domande dei cronisti precisando di non volere entrare una questione che riguarda gli Stati Uniti.