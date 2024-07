Autonomia differenziata, Zaia: "Posizione di Todde sganciata dalla realtà"

Il governatore veneto commenta: "Vogliamo negare che per decenni il Sud ha subito sprechi e malgoverno?"

Di: Redazione Sardegna Live

"La posizione politica della presidente della Sardegna Alessandra Todde sull'autonomia differenziata è sganciata dalla realtà".

Sono le parole, in un'intervista al Corriere della Sera, del governatore del Veneto Luca Zaia. "Non giudico gli attuali governatori - aggiunge - ma vogliamo negare che per decenni il Sud ha subito sprechi e malgoverno?".

"Forse - conclude Zaia - conviene aprire gli occhi".