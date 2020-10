Speranza: “Test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca”

"Siamo dentro una stagione che nessuno di noi poteva immaginare"

Di: Redazione Sardegna Live

“I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Per questo oggi abbiamo prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio e introdotto l’obbligo di mascherine anche all’aperto. Ho inoltre firmato un’ordinanza che dispone test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Oggi più che mai è importante il contributo di tutti per fermare il virus”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

"Siamo dentro una stagione che nessuno di noi poteva immaginare - ha continuato -. I numeri ci dicono che siamo dentro una sfida enorme, che è arrivata a tutto il mondo e che dobbiamo ancora ragionare insieme su come vincerla. Nel Consiglio dei ministri di ieri abbiamo prorogato lo stato di emergenza con un cambio di tendenza nelle misure. Dal 4 di maggio le misure nel Paese tendevano ad allargare le possibilità di movimento, oggi le ordinanze dicono: attenzione la situazione è seria e delicata, siamo ancora in battaglia".

"Dobbiamo avere consapevolezza e la politica deve dire sempre come stanno le cose. I contagi crescono - ha ribadito Speranza - e serve alzare il livello di attenzione. La fotografia è chiara non siamo ancora fuori pericolo".