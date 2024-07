Fausto Piga (FdI): "La Todde rende straordinario il nulla"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia accusa la presidente: “Prende meriti che non ha su politiche messe in campo dal Cdx”

Di: Redazione Sardegna Live

"Se c'è una cosa su cui la Todde ha dimostrato un cambio di passo rispetto al passato è la comunicazione: La Todde riesce a rendere straordinario il nulla" ad affermarlo è Fausto Piga, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e già presente nell'aula di Via Roma nella scorsa legislatura.

"Serviva una moratoria per bloccare le pale eoliche in grotte, spiagge, fiumi e centri storici? - si domanda l'esponente di Fratelli d'Italia - Certo che no, le regole già esistevano eppure la Todde con toni trionfalistici ha raccontato ai sardi una svolta contro la speculazione che non esiste come se fosse uno straordinario risultato".

"Stesso film in sanità, trasporti, agricoltura e lavoro - prosegue Piga - la Todde racconta di svolte epocali in discontinuità con la scorsa legislatura quando i cittadini comuni non solo non se ne stanno accorgendo, ma denunciano pure un peggioramento di quanto ha ereditato. Ancora più esilaranti sono gli annunci spavaldi sui social e le conferenze stampa quotidiane in cui si prende meriti che non ha su politiche messe in campo dal Cdx, la cui prova sono le stesse delibere da lei approvate nelle quali vengono trascritti riferimenti a procedure e stanziamenti programmati prima delle elezioni regionali".