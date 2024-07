Lavoro, Manca chiede alla ministra Calderone un incontro urgente

Desiré Manca ha scritto una lettera alla ministra del Lavoro Calderone per sollecitare un colloquio urgente

Di: Redazione Sardegna Live

Desiré Manca, assessora del Lavoro, questa sera ha scritto una lettera alla ministra del Lavoro Marina Calderone, "dopo due richieste di incontro rimaste senza riscontro - si legge nel comunicato - per sollecitare un colloquio urgente con l’esponente del Governo necessario ad esaminare alcuni importanti dossier che riguardano il futuro occupazionale di circa 500 lavoratori sardi".

"Questo Assessorato sin dal mio insediamento ha messo in campo tutti gli strumenti di propria competenza per poter tutelare in tempi brevi centinaia di lavoratori sardi coinvolti in delicatissime vertenze, ma senza l’intervento ministeriale possiamo arrivare sino ad un certo punto. Alcuni aspetti sono di stretta competenza del Governo e purtroppo, di fatto ci troviamo impossibilitati a procedere in alcun modo senza l’interessamento del Ministero del Lavoro. Il tempo stringe e centinaia di lavoratori sardi e loro famiglie attendono risposte", spiega l'assessora.

Manca ha chiesto un incontro alla ministra Calderone "per poter proseguire nel lavoro di individuazione di tutte le misure più idonee a tutelare i lavoratori sardi che stanno vivendo da anni in condizione di incertezza".