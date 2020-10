Ex senatrice Lega: "Non esiste più la mafia di un tempo". Poi si scusa: "Frase infelice"

Angela Maraventano e la frase choc pronunciata dal palco di Catania a sostegno di Salvini. "Dettata dalla rabbia e dal momento terribile che sta vivendo il Paese"

Di: Redazione Sardegna Live

"E' stata una frase infelice dettata dalla rabbia e dal momento terribile che sta vivendo il nostro paese ma io mi sono sempre battuta contro tutte le mafie, a cominciare da quella nigeriana". Così l'ex senatrice della Lega ed ex vice sindaco di Lampedusa Angelo Maraventano commenta all'ANSA le polemiche seguite al suo intervento choc a Catania, dal palco della manifestazione a sostegno di Matteo Salvini. "Non esiste più la mafia 'sensibile e coraggiosa' di un tempo", aveva affermato.

"Ho voluto solo scuotere le coscienze della gente - aggiunge - sul fatto che stiamo assistendo a una 'invasione' da parte dei migranti, con un governo complice. Ma tutto questo non vuol dire certamente che sono a favore della mafia, per me parla la mia storia".

Le dichiarazioni della Maraventano sono state stigmatizzate dall'ex presidente del Senato Pietro Grasso, dalla sorella di Giovanni Falcone e presidente della Fondazione intestata al magistrato Mariam e dal sindaco di Lampedusa Totò Martello. Tutti hanno invitato il leader della Lega Matteo Salvini a prendere le distanze.