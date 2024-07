Biden: "Al dibattito con Trump ero quasi addormentato per colpa dei viaggi"

Kamala Harris in pole per sostituirlo nella candidatura alla Casa Bianca

Di: Redazione Sardegna Live

"Non sono stato intelligente. Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito per non so quanti fusi orari, credo almeno 15... Non ho ascoltato il mio staff e poi mi sono quasi addormentato sul palco". Così il presidente americano Joe Biden ad una raccolta fondi in Virginia, scusandosi con i donatori per la sua cattiva performance nel dibattito tv contro Donald Trump. Biden, nelle giornate precedenti, era stato infatti in visita in Francia, Italia e Los Angeles. "Non è una scusa ma una spiegazione", ha aggiunto Biden.

La vicepresidente Kamala Harris sembra ora essere in pole per sostituire Joe Biden nel caso in cui il presidente decidesse di non proseguire la sua campagna elettorale per una riconferma alla Casa Bianca.

Alcuni democratici influenti hanno proposto alternative a Harris, ipotizzando i nomi dei governatori di California e Michigan, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer. Ma, secondo Reuters, l'esclusione di Harris in caso di un passo indietro del presidente uscente è quasi impossibile. Se nominata Harris erediterebbe i fondi raccolti da Biden e la rete della sua campagna.