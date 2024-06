La Presidente Todde sulla Sanità: “Necessario il confronto per uscire dalle macerie”

"Dopo Sassari, Lanusei, Olbia e Oristano, ieri siamo stati a Nuoro. Il confronto è stato franco, diretto"

Di: Redazione Sardegna Live

“Siamo al governo della Sardegna da poco meno di tre mesi e sappiamo bene che la sanità rappresenta la priorità assoluta per i nostri concittadini e quindi anche per noi”. A precisarlo è la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

La governatrice spiega: “l’Assessore Bartolazzi sta visitando tutto il territorio per confrontarsi con medici, personale sanitario, pazienti, sindaci e cittadini. Dopo Sassari, Lanusei, Olbia e Oristano, ieri siamo stati a Nuoro. Il confronto è stato franco, diretto, a tratti aspro e senza sconti, ma c’è un principio di fondo che dobbiamo condividere tutti per cercare di uscire dalle macerie in cui ci troviamo: dobbiamo confrontarci sullo stato reale delle cose, non sul libro dei sogni”.

Alessandra Todde è diretta: “Per qualcuno sembra quasi che problemi non ce ne siano affatto e che funzioni tutto come dovrebbe. Per altri, la nostra Giunta avrebbe dovuto - in soli tre mesi - fornire risposte immediate ad un problema così complesso e radicato nel tempo e nel sistema sanitario. Il problema è composto dall’insieme di moltissimi problemi: malfunzionamenti, sprechi, disorganizzazione, interessi particolari e inefficienze. Certo, esistono anche nella Sanità diverse eccellenze che vanno tutelate e valorizzate, così come ci sono tanti operatori che si sacrificano ogni giorno e a cui, grazie all’ultima delibera di giunta di ieri, saranno pagati gli incentivi Covid che non erano stati ancora liquidati”.

La presidente fa sapere di aver chiesto al Presidente della Provincia “di convocare immediatamente la conferenza socio-sanitaria del nuorese per confrontarci sul tema dei medici di base e sull’assenza di specialisti nel territorio. Credo che debba essere quella la sede giusta per confrontarsi su questi temi con i sindaci del territorio. La nostra presenza tra la gente continuerà per tutta la durata del nostro mandato, così come non cesserà la nostra volontà di affrontare con serietà i problemi della sanità sarda, finché la situazione non sarà tornata alla normalità alla quale tutti abbiamo diritto”.