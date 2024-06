Cagliari. La presidente Todde riceve a Villa Devoto l’ambasciatore di Francia

“Consolidiamo la collaborazione tra la Sardegna e la Francia per favorire gli scambi culturali e turistici”, ha detto la governatrice della Regione

Di: Redazioen Sardegna Live

Uno scambio nei settori della cultura e del turismo sono alcuni dei temi affrontati durante l’incontro tra la Presidente della Regione, Alessandra Todde, e l’ambasciatore di Francia Martin Briens, svoltosi oggi, martedì 25 giugno, a Cagliari.

“La visita del diplomatico d’oltralpe è stata l’occasione per riaffermare la collaborazione attualmente esistente in ambito culturale, nonché per rinsaldare l’intesa di un proficuo percorso di potenziamento degli scambi turistici, anche alla luce degli eccellenti rapporti esistenti con la Corsica, ‘isola gemella’”, riferiscono dalla Regione.