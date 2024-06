Cappellacci: “Continuità territoriale violata sotto il naso di Todde”

“Anziché vagheggiare di battaglie immaginarie, utilizzi gli strumenti già a disposizione della Giunta regionale”, ha detto il deputato e responsabile del Dipartimento nazionale per l'Insularità di Forza Italia

Di: Redazione Sardegna Live

"Todde è tanto impegnata a dichiarare ai media battaglie immaginarie in difesa dei sardi, guerre alla Cina, attacchi al Governo e perfino al 'suo' Grillo, dimentica di stare al 'cruscotto' del Presidente della Regione e la continuità territoriale viene violata sotto il suo naso".

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento nazionale per l'Insularità di Forza Italia.

"Succede, ad esempio, che il sistema di prenotazioni di Ita airqays sui voli per Roma offra solo i posti con la tariffa per i non residenti e contemporaneamente mostri che non c'è nessuna disponibilità con le tariffe agevolate per i sardi. Un 'incidente', un 'errore'? Sicuramente una grave compressione del diritto alla mobilità dei sardi e delle disposizioni che disciplinano la continuità aerea, tanto grave da richiedere una reazione immediata e decisa della Giunta regionale", ha aggiunto.

"A ciò si aggiunga che il bando della continuità prevedeva l'aumento della capienza dei voli o delle frequenze in caso di aumento della domanda. C'è qualcuno che si sta occupando di sollecitare le compagnie e con quali risultati? Se non lo ha già fatto, la Presidente chieda subito la convocazione del comitato di monitoraggio e anziché vagheggiare ogni giorno di battaglie immaginarie utilizzi gli strumenti che sono già a disposizione della Giunta regionale".

"Altrimenti - ha concluso - esattamente come è già accaduto durante la sua recente esperienza al Governo di Roma, continuerà ad essere parte del problema e non della soluzione".