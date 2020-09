Quattro candidati sindaco a Porto Torres

Tredici liste per le elezioni del 25 e 26 ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Quattro candidati sindaco e tredici liste sono state presentate alla scadenza odierna fissata per mezzogiorno nell’ufficio elettorale del Comune di Porto Torres, in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 ottobre.

Psd’Az, Lega, Cambiando Porto Torres, Civica Popolare, Fratelli d'Italia e Fi sosterranno il candidato di centrodestra Alessandro Pantaleo, ingegnere 47enne attualmente dirigente del Comune di Thiesi. Pd, Progetto Turritano e Italia in Comune appoggeranno il candidato del centrosinistra Massimo Mulas, 49 anni, dipendente di Terna ed ex consigliere regionale.

Franco Satta, 64 anni, ex funzionario della soprintendenza, sarà appoggiato da liste civiche e autonomiste (Progressisti, Fortza Paris, Partito dei Sardi e Franco Satta sindaco).

Una sola lista per il candidato del Movimento 5 Stelle Sebastiano Sassu, 56 anni, ex militare ed ex vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali nella giunta uscente di Sean Wheeler.