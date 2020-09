Comunali Nuoro: 7 candidati sindaco e 24 liste in corsa

La città si prepara al voto del 25 ottobre

Di: Redazione Sardegna Live, foto ANSA

Sette candidati a sindaco e 24 liste in tutto corrono per le elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre a Nuoro, unico capoluogo di provincia in Sardegna ad andare al voto.

Tra ieri e oggi sono stati depositati tutti i documenti all'ufficio elettorale del Comune. Oggi, poco prima di mezzogiorno, termine ultimo per la scadenza, ha ufficializzato la candidatura il sindaco uscente Andrea Soddu, che si ripropone con quattro liste a sostegno: Andrea Soddu sindaco, Italia in Comune, L'altra Nuoro e l'altra Sardegna e Ripensiamo Nuoro.

L'architetto Pietro Sanna rappresenterà il centrodestra, sostenuto da cinque liste (Lega, Psd'Az, Fdl, ProNugoro e Sardegna 2020); lo scrittore Ciriaco Offeddu, sostenuto da tre liste civiche (Per Ciriaco Offeddu sindaco, Oltre e Civitas Futura) e l'avvocato Francesco Guccini con quattro liste civiche.

L'ex sindacalista della Cgil Lisetta Bidoni è sostenuta da tre liste civiche, il medico Alessandro Murgia (M5s) corre con una lista e l'imprenditore Carlo Prevosto, vincitore delle primarie del centrosinistra, è appoggiato da quattro liste.