L'appello della premier Meloni: “Ballottaggi importanti, andate a votare”

“Ogni voto conta per costruire una comunità più forte e coesa”

Di: Redazione Sardegna Live

"Domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15 si terranno i ballottaggi per le elezioni del sindaco in moltissimi Comuni. È un momento importante per il futuro dei nostri territori, il vostro voto è fondamentare per costruire insieme una comunità più forte, più coesa. Andate a votare, fate sentire la vostra voce, ogni voto conta". È l'appello al voto lanciato dalla premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sui social.

In Sardegna, Monserrato è l'unico Comune sardo coinvolto in questa tornata elettorale che va al secondo turno, dopo le quattro vittorie al primo turno del centrosinistra, a Cagliari con Massimo Zedda, a Sassari con Giuseppe Mascia, ad Alghero con Raimondo Cacciotto e a Sinnai con Barbara Pusceddu.