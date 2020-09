Elezioni Veneto. Zaia rieletto per la terza volta con oltre il 76 per cento dei voti

“Abbiamo un unico obiettivo: l’autonomia”

Di: Redazione Sardegna Live

Luca Zaia è stato riconfermato governatore del Veneto per la terza volta. Il leghista ha ottenuto il 76,8% (lo spoglio non è ancora finito, al momento su 4.751 sezioni ne sono state scrutinate 4.739).

Dietro Arturo Lorenzoni, candidato del Pd, si è fermato al 15,7%, mentre Enrico Cappelletti sostenuto dal Movimento 5 stelle solamente il 3,3%.

"L'obiettivo principale è uno, l''autonomia", ha detto Zaia commentando il risultato elettorale.

"E’ un voto dei veneti per il Veneto - ha affermato - per quelli che sono qui da generazioni, quelli di adozione e quelli ultimi arrivati che hanno un progetto di vita in Veneto. Non sarà una amministrazione di ordinaria amministrazione. Abbiamo in cantiere molti progetti innovativi".

E poi “un ringraziamento alla Lega, al mio partito, per aver sempre creduto in me. È stata una grande opportunità. Un ringraziamento di cuore ai sostenitori".