Suppletive del Senato. Scrutinate 372 sezioni su 581. Carlo Doria al 40,07%. Esulta Zoffili: "Benvenuto al nuovo senatore della Lega"

La soddisfazione del coordinatore regionale della Lega in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

"Carlo Doria è il nuovo senatore della Lega appena eletto in Sardegna al posto della senatrice 5stelle che purtroppo non c’è più. La Lega dà il benvenuto al nuovo senatore con gli auguri di buon lavoro. Siamo felici e soddisfatti per questa battaglia vinta insieme con il partito Sardo d’Azione e tutta la coalizione di centrodestra".

Così Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna.

Foto Fb Carlo Doria