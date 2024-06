Vannacci, il gip del tribunale militare respinge la richiesta di archiviazione

Il generale è indagato per istigazione all’odio razziale per quanto scritto sul suo libro

Di: Redazione Sardegna Live

Il gip del tribunale militare di Roma ha deciso di respingere la richiesta di archiviazione del procedimenti in cui è indagato Roberto Vannacci per istigazione all’odio razziale.

Il procedimento a carico del generale, appena eletto al Parlamento europeo, era stato avviato a seguito di alcune denunce in cui era stato ipotizzato il reato di propaganda di idee fondate sull’odio razziale su quanto scritto sul libro di Vannacci, “Il mondo al contrario”.

L’udienza è stata fissata per il 25 settembre. “Sappiamo che il gip ha respinto la richiesta della procura, ma nei prossimi giorni chiederemo gli atti – ha comunicato, secondo quanto riporta TgCom 24, Giorgio Carta, legale del generale –. Non comprendiamo la decisione del giudice perché la fattispecie contestata non è reato militare”.

Tra le denunce c’erano quella del Sindacato dei militari e quella dell’associazione Tripla difesa.