"I manifesti della Lega oscurano campagna per il Sì", la denuncia del M5s

I pentastellati presentano denuncia a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live, foto ANSA

"Un episodio grave è accaduto stamane a Cagliari: i portavoce del M5S impegnati in questi giorni nella campagna per il referendum del 20 e 21 settembre hanno trovato i manifesti che avevano di recente affisso negli spazi assegnati loro dal Comune, oscurati da altri manifesti con il simbolo della Lega, affissi sopra quelli del Movimento 5 Stelle che invitano a votare SÌ per il taglio dei parlamentari". Lo denunciano gli stessi esponenti pentastellati in una nota.

"Un fatto grave - è il commento del consigliere regionale del M5S Michele Ciusa - per questo abbiamo già presentato una denuncia formale in Prefettura".

"Oltre ad oscurare i nostri manifesti - prosegue l'esponente dell'opposizione in Consiglio regionale -, questi soggetti a noi sconosciuti hanno utilizzato uno spazio non regolamentare. Spero che gli organi preposti prendano provvedimenti in merito. Nel frattempo, voglio sperare che si sia trattato di un mero errore".