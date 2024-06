Rinnovabili: avanti l’iter sul disegno di legge, entro giugno in Aula

Commissioni Urbanistica e Industria continuano a riunirsi, entro giovedì gli emendamenti

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi i consiglieri regionali hanno ripreso i lavori, nelle commissioni Urbanistica e Industria riunite insieme, sul disegno di legge della Giunta che sospende per 18 mesi la realizzazione di impianti da energia rinnovabile nell'Isola.

Dopo il via libera al decreto del governo sulle aree idonee, che ha accolto le istanze della Sardegna e delle altre Regioni, la necessità di una norma che regoli la transizione, in attesa che l'iter nazionale faccia il suo corso, resta necessaria.

Previsto per oggi, slitta a giovedì 13, alle 14, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo della giunta, necessari per integrare tutte le specifiche segnalate anche durante le audizioni di tutti i soggetti interessati, dai comitati ai comuni, fino agli ambientalisti, alle associazioni produttive e al comitato per l'insularità che ha presentato una sua proposta di testo.

I due parlamentini, guidati da Antonio Solinas (Pd) e Roberto Li Gioi (M5s), si riunirà poi martedì 18 per l'esame delle richieste di correttivo da mandare in Aula. L'obiettivo è di incassare in tempi brevi anche il parere del Consiglio delle autonomie locali, in modo da arrivare a cominciare la discussione della legge in Aula nell'ultima settimana di giugno.