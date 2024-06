Maria Laura Manca è la Presidente della Municipalità di Pirri

“Grazie alle cittadine e i cittadini di Pirri che mi hanno dato la fiducia”

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Fb Maria Laura Manca

Sarà Maria Laura Manca a ricoprire per la seconda volta il ruolo di Presidente della Municipalità di Pirri. Il voto è arrivato dopo una lunga notte di conteggi per le 28 sezioni della frazione cagliaritana e in seguito alla vittoria di Massimo Zedda al Comune di Cagliari.

Il voto dei pirresi è chiaro: il centrosinistra si conferma. Maria Laura Manca ha ottenuto il 55,73% dei consensi facendo registrare 7304 preferenze contro il 40,97% dell’avversario Francesco Ciaramella (centrodestra) con i suoi 5369 voti. Mentre 433 preferenze per Marco Puddu (Civica 2024) con una percentuale del 3,30%.

“Voglio ringraziare le cittadine e i cittadini di Pirri che mi hanno dato la fiducia e hanno confidato nella nostra coalizione. Le candidate e i candidati della coalizione perché hanno lavorato molto e anche amiche e amici non pirresi che hanno fatto in modo che la cittadinanza conoscesse quanto fatto e cosa proponevamo di fare. Questo è un segno di riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi quattro anni, perché a Pirri non si è persa la speranza e crede nel risultato della continuità”, commenta la sua vittoria Manca, “ci sarà ancora tanto da fare per dare dignità a questo territorio, le cui problematiche le conosciamo bene. È una grande responsabilità soprattutto per le persone che hanno difficoltà economiche inasprite negli anni dopo la pandemia”, e conclude, “mi congratulo con Massimo Zedda per la sua vittoria al Comune di Cagliari, confido in un lavoro di sinergia delle parti per rispondere concretamente ai bisogni di Pirri”.