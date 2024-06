Elezioni europee: Fratelli d’Italia primo partito, Pd cresce, FI supera la Lega

Festeggia la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per il risultato di questa tornata elettorale

Di: Redazione Sardegna Live

“Grazie! Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche”. Festeggia la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per il risultato di questa tornata elettorale che conferma FdI, quando mancano ancora poche sezioni da scrutinare, al 28,81%, primo partito italiano, seguito dal Pd e poi dal M5s.

La premier si dice orgogliosa e nella notte, davanti a giornalisti e parlamentari ha detto: “Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella. L'Italia si presenta al g7 e in Europa con il governo più forte di tutti, è una soddisfazione e anche una grande responsabilità". E ancora: "Voglio dire grazie a quella maggiorana di italiani che ha continuato a scegliere Fdi e il centrodestra, sono orgogliosa del risultato anche di Forza Italia e della Lega, che la maggioranza che governa questa nazione sia riuscita a crescere insieme. È un messaggio che arriva dagli italiani, 'andate avanti' e fatelo con maggiore determinazione se possibile". Per la premier "il sistema sta diventando di nuovo bipolare, è una buona notizia, ci sono visioni che si contrappongono e su cui si chiede ai cittadini da che parte stanno. oggi ci hanno detto che stanno dalla nostra parte". Infine, una frecciata a Elly Schlein: "Nel caso nostro ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci".

PD al momento al 24,02% - Schlein parla di un “risultato straordinario". Lasegretaria Elly Schlein si dice soddisfatta: "È un risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da Fdi si restringe". Al Nazareno applausi per la segretaria.

Movimento 5 stelle al momento al 9,95% - Delusione nelle parole del leader del M5s, Giuseppe Conte: "Prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente", "potevamo fare meglio". "La valutazione dei cittadini è insindacabile" e "avvieremo una riflessione interna", ha detto.

Forza Italia al momento al 9,72% - "Un risultato straordinario, Forza Italia cresce rispetto a tutte le ultime elezioni. Una vittoria che dedichiamo al Presidente Silvio Berlusconi, a tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nella nostra bandiera. Da stasera, il centrodestra e il Ppe sono più forti". Lo scrive il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, sui social, commentando le ultime proiezioni sulle europee.

Lega al momento al 9,12% - "Da un anno tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci": commenta il leader della Lega Matteo Salvini. "Ringrazio chi non ha mai tradito, non mi piacciono quelli che scappano e cambiano bandiera a seconda delle convenienze - ha aggiunto -. La Lega è nata 40 anni fa e ci sarà fra 40 anni".

Festeggia Alleanza Verdi Sinistra al 6,63% con Ilaria Salis eletta al Parlamento europeo.

Sotto allo sbarramento del 4% restano Gli Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino al 3,74%, Azione di Carlo Calenda al 3,31%, Pace terra e dignità di Michele Santoro al 2,19%.