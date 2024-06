Elezioni. Affluenza in Sardegna: comunali 59,3%, europee 36,8%

Per le elezioni europee l’Isola registra il peggior dato d’Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Sfiora il 60% l'affluenza in Sardegna per elezione comunali. Due punti percentuali in più rispetto al voto del 2019, che si chiuse con il 57,11% dei votanti aventi diritto. Rispetto alla media nazionale, però, il dato dell'Isola registra un distacco di circa 5 punti, il 59,32% contro il 62,66.

Tra le province, è Nuoro dove si è votato di più (69,48%), Cagliari (56,90), sud Sardegna (61,66), Sassari (59,28), Oristano (57,30). Altri risultati nei comuni sopra i 15mila abitanti: Alghero 58,67%, Monserrato 56,57%, Sinnai 57,27%.

Affluenza Elezioni Europee in Sardegna. Ha votato per le elezioni europee il 36,89% degli aventi diritto contro una media nazionale del 49,69%. L’Isola registra il peggior dato d’Italia. In linea rispetto al voto di 5 anni fa: nel 2019 il definitivo si attestò al 36,25%. La provincia dove si è votato di più è Sassari con il 40,62%, seguono Cagliari (42,71), sud Sardegna (31,39), Oristano (31,01) e Nuoro (29,76).