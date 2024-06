Europee. A Esterzili ha votato Zia Teresina, 101 anni

Ieri a Nuoro si era presentato ai seggi Sebastiano Maccioni, ingegnere 106enne

Di: Redazione Sardegna Live

L'astensionismo si conferma il dato più preoccupante delle elezioni anche stavolta. Ma in Sardegna si distinguono numerosi ultracentenari che hanno deciso di non perdere l'appuntamento con le urne e presentarsi ancora ai seggi. Ieri l'ingegnere di Nuoro Sebastiano Maccioni, 106 anni il 4 novembre prossimo. Oggi la nonnina di Esterzili zia Teresina Loi, 101 primavere.

La donna, poco dopo le 9, ha raggiunto il seggio a poca distanza dalla sua abitazione per votare in occasione delle europee e delle amministrative che riguardano il suo paese.

Anche Villagrande Strisaili, centro ogliastrino della blue zone, vanta un piccolo record. I coniugi Gabriele Mereu, di anni ne ha 98, e Ermelinda Piroddi, 88, 186 anni in due, hanno votato anche in questo caso sia per le europee che per le comunali.