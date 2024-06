Affluenza ore 12 in Sardegna: europee 19%, amministrative 32%

Ecco i primi sindaci eletti in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Per le elezioni europee, alle ore 12, ha votato in Italia il 24,02% degli aventi diritto. Una percentuale di gran lunga superiore a quella registrata in Sardegna dove solo il 18,01% dei votanti si è recato alle urne.

È quanto emerge dai primi dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo' e relativi a circa la metà delle 61.650 sezioni. L'affluenza alle 23 di sabato è stata del 14,64%.

Per quanto riguarda le amministrative invece, a fronte di un dato di affluenza nazionale del 34,46%, la Sardegna si ferma al 32,28%.

Sud Sardegna (37,4%) e provincia di Nuoro (37,32%) sono i territori con più elettori al voto. Seguono provincia di Oristano (32,69%), Città metropolitana di Cagliari (32,68%) e provincia di Sassari (31,36%).

Il primo sindaco eletto è Giuseppe Fasolino a Golfo Aranci, dove si è raggiunto il quorum e l'ex assessore regionale era l'unico candidato in corsa.