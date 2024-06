Via al voto per le Europee e le amministrative

In Sardegna 27 Comuni al voto fra cui Cagliari, Sassari e Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

Apriranno oggi, 8 giugno, dalle 15 alle 23 e domani, 9 giugno, dalle 7 alle 23, i seggi per le elezioni europee e amministrative e regionali. In questa tornata elettorale si voterà per il rinnovo di oltre 3.700 Consigli comunali e del Consiglio regionale del Piemonte. Le elezioni riguarderanno 6 capoluoghi di regione e 23 di provincia. Lo spoglio, partendo dalle schede delle Europee, inizierà domenica notte e andrà a oltranza. Per le amministrative, invece, lo spoglio comincerà lunedì 10 giugno, nel pomeriggio. Gli eventuali ballottaggi (nei Comuni con più di 15mila abitanti) si svolgeranno il 23 e il 24 giugno 2024.

In Sardegna sono 27 i Comuni al voto di cui 5 con oltre 15mila abitanti (Cagliari e Sassari unici capoluoghi di provincia, Alghero, Monserrato e Sinnai).

Sono chiamati alle urne anche i cittadini di Onanì, Ortueri, Sarule, Villagrande Strisaili, Bosa, Magomadas, Sini, Sorradile, Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sorso, Villanova Monteleone, Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant'Anna Arresi e Serrenti.