Europee: Bersani, 'non è momento di pettinare bambole, andate a votare'

"Capisco la disaffezione, non è il momento di pettinare le bambole: bisogna andare a votare", ha detto Bersani

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Il messaggio che ho cercato di dare ai giovani che ho incontrato è di non aspettarsi che io gli dica cosa fare, qual è la soluzione, ma di prendersi delle responsabilità di fronte al mondo. Se c'è qualcosa che non vi piace, organizzatevi, fate qualcosa; ribellarsi è giusto. A tutti quanti, invece, dico una cosa molto semplice: capisco la disaffezione, il disagio e le buone ragioni per stare a casa, ma dando un'occhiata al mondo e all'Italia si capisce che non è il momento di pettinare le bambole: bisogna andare a votare". Questo l'invito contro l'astensione di Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.