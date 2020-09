Berlusconi migliora, Zangrillo: "Risposta ottimale alle terapie"

Il leader di Forza Italia ieri aveva affermato: "E' un virus terrificante, mettete le mascherine"

Di: Giammaria Lavena

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si trova ancora alle prese con i problemi relativi a una polmonite bilaterale, dopo esser risultato positivo al coronavirus.

L'ex premier è intervenuto ieri per via telematica alla riunione dei deputati FI, affermando: "E' un virus terrificante, che non auguro a nessuno: state a tutto e mettete le mascherine".

In un bollettino firmato oggi dal dottor Alberto Zangrillo, sulle condizioni di Berlusconi, si legge: "Ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto".

Sembra dunque sempre più vicino il suo ritorno in scena, con alcune fonti vicine al Cavaliere, che affermano abbia trascorso in modo tranquillo la sua settima notte all'ospedale San Raffaele di Milano.