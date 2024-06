2 giugno: Mattarella, 'pagina decisiva di democrazia'

"Nel 1946 la scelta del popolo italiano per la Repubblica scrisse una pagina decisiva di democrazia"

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 1 giu (Adnkronos) - "Nel 1946 la scelta del popolo italiano per la Repubblica scrisse una pagina decisiva di democrazia e pose le basi per un rinnovato patto sociale, che avrebbe trovato compiuta articolazione nella Carta costituzionale". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti per il 2 giugno.

"Un esito al quale si giunse dopo i tragici eventi bellici e la lotta di Liberazione dal nazifascismo, costellata da molteplici episodi di eroismo, da eccidi efferati, di cui nel corso di quest’anno, con commossa partecipazione, viene commemorato l’ottantesimo anniversario in numerose località", dice ancora il capo dello Stato.