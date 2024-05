Alghero. Bruno presenta Cacciotto: "Determinato e competente"

Presentazione della lista del Pd. "Basta con la politica urlata, la grinta e la semplicità di Cacciotto vinceranno"

Di: Redazione Sardegna Live

La campagna elettorale per le elezioni amministrative entra nella fase finale, quella più cruciale. Il Pd algherese ha presentato la sua lista oggi, 31 maggio, alle ore 17 presso la sede cittadina del partito in via Mazzini.

A fare gli onori di casa l'ex sindaco Mario Bruno, che ha presentato l'attuale candidato primo cittadino del Campo largo, Raimondo Cacciotto, già vicesindaco dello stesso Bruno in passato.

"Lo conosco bene - ha raccontato Mario Bruno -. Ma in questi giorni ho trovato un uomo ancor più determinato e competente, capace di aggredire i problemi e trovare le soluzioni. Una preparazione frutto di un lungo studio, di presenza nelle istituzioni e nei partiti. Una formazione sul campo che è il regalo che questa città merita. E credo che Raimondo meriti di poterla amministrare. Sono certo che sarà un governo plurale, un'amministrazione capace di unire, valorizzare i concittadini che non ne possono più di una politica urlata".

"Alghero - ha aggiunto Mario Bruno - è una città con tantissime potenzialità che ha bisogno di immettere nel tessuto sociale la grinta, la determinazione e la semplicità di Raimondo Cacciotto".

ECCO L'INTERVENTO COMPLETO

In occasione della presentazione della lista del Pd di Alghero sono intervenuti anche il segretario dem della città, Enrico Daga, Angela Quaquero (candidata elezioni europee), Alba Canu (segreteria provinciale Pd), Massimo Pintus (segreteria regionale Pd), Carla Fundoni (consigliera regionale), Antonio Spano (consigliere regionale), Silvio Lai (deputato), Giuseppe Meloni (vicepresidente Regione Sardegna) oltre allo stesso candidato sindaco Raimondo Cacciotto.